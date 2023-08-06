Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (06.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В результате вражеского удара в селе Подолы Купянского района Харьковской области погибла 58-летняя женщина.

— Польша может полностью закрыть границу с Беларусью для защиты страны и граждан.

— Сегодня годовщина атомной бомбардировки Хиросимы. Со дня трагедии исполнилось 78 лет.

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