Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (06.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В результате вражеского удара в селе Подолы Купянского района Харьковской области погибла 58-летняя женщина.
— Польша может полностью закрыть границу с Беларусью для защиты страны и граждан.
— Сегодня годовщина атомной бомбардировки Хиросимы. Со дня трагедии исполнилось 78 лет.
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