Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (06.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

– Украинский парламент назначил Рустема Умерова Министром обороны Украины.

– В Нью-Дели 9-10 сентября состоится саммит G20.

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