Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (06.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
– Украинский парламент назначил Рустема Умерова Министром обороны Украины.
– В Нью-Дели 9-10 сентября состоится саммит G20.
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