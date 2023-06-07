Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (07.06.2023)

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– Президент Украины провел селекторное совещание по ликвидации последствий российского теракта. Главные вопросы – эвакуация населения из зоны подтопления и снабжения питьевой водой.

– После подрыва россиянами Каховской ГЭС оккупанты сами не могут эвакуироваться и сидят на крышах домов. Об этом сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

— Уничтожение оккупантами Каховской ГЭС нанесло значительный ущерб сельскому хозяйству Украины. Уже в следующем году поля на юге могут превратиться в пустыню.

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