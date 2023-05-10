Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (10.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Обнаруженные в Польше обломки принадлежат российской ракете Х-55, которая может нести ядерный заряд. К таким выводам предварительно пришли в Технологическом институте Военно-воздушных сил.

— Быстро отреагировать и минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций: в Черкасской области начали серию масштабных учений, в которых вовлечены все подразделения и службы.

— До рекордного уровня поднялась вода в самом глубоком озере Украины Свитязь на Волыни. Такого местные не видели последние 40 лет.

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