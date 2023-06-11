Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (11.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— ВСУ заявили об освобождении села Благодатное вблизи Бахмута.

— В Херсонской области запретили купаться в водоемах, ловить, потреблять и продавать рыбу. Под запретом также водопой животных и забор воды в акватории Днепра и близлежащих водоемов в местах подтопления.

— Россия не пускает представителей ООН на оккупированную территорию, чтобы те могли помочь людям, страдающим наводнениями. Об этом Twitter написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.