Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
В Египте акула приплыла к берегу и съела российского туриста
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (11.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— ВСУ заявили об освобождении села Благодатное вблизи Бахмута.

— В Херсонской области запретили купаться в водоемах, ловить, потреблять и продавать рыбу. Под запретом также водопой животных и забор воды в акватории Днепра и близлежащих водоемов в местах подтопления.

— Россия не пускает представителей ООН на оккупированную территорию, чтобы те могли помочь людям, страдающим наводнениями. Об этом Twitter написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (11.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (11.06.2023)
С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (11.06.2023)
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (06.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (11.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (31.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (11.06.2023)
Больше видео
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (11.06.2023)
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (11.06.2023)
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь