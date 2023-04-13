Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (13.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В украинской разведке уже примерно знают, кто мог цинично и жестоко казнить военного. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец.

— Российские оккупанты запугивают жителей временно захваченных территорий, распространяют ложь о негативных последствиях возвращения украинской власти после контрнаступления.

– Ровно год назад украинские воины потопили крейсер Москва – флагман Черноморского флота России. 13 апреля 2022 года Вооруженные Силы попали в российский корабль из украинского ракетного комплекса Нептун.

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