Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 14:00 (13.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В результате ночной атаки Одесщины, семь человек ранены, также пострадала портовая и гражданская инфраструктуры в городах Измаил и Рени.

– Среди ночи в Севастополе прозвучала серия взрывов на территории судостроительного завода, где ремонтируют корабли Черноморского флота России.

– Ровно год назад Россия начала атаковать Украину Шахедами и за это время выпустила 2000 таких дронов.

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