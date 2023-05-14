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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (14.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 14 мая в Украине отмечают День памяти украинцев, которые спасали евреев от преследования во время Второй мировой войны.

– В Николаеве до сих пор ликвидируют последствия российской атаки, которая произошла накануне ночью. Там еще много работы, ведь враг обстрелял 13 мая 8 многоэтажек.

— Накануне ночью дроны окупантов атаковали один из объектов критической инфраструктуры Хмельницкой области.

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