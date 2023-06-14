Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (14.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему обхода антироссийских санкций. Ее организовало Киевское Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения.
– Уже завтра обороны стран НАТО проведут встречу с руководителями 25 крупнейших западных оборонных компаний.
— Увеличение интенсивности работы российской тактической авиации – это реакция на контрнаступательные действия ВСУ. Такую информацию сообщают в министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.
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