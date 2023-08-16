Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (16.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Наши воины освободили поселок Урожайный.
– Россия начала атаковать собственными Шахедами вместо иранских.
– Немецкий завод Rheinmetall подтвердил, что до конца этого года передаст Украине беспилотник нового поколения.
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