Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (17.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Уничтожить американскую систему ПВО Patriot одним ударом ракеты “Кинжал” невозможно, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
– Британия и Нидерланды возглавят коалицию истребителей для Украины. Премьер-министры стран заявили, что будут оказывать содействие на всех этапах, от обучения пилотов до закупки самолетов F-16.
– Свет в Украине не будут выключать. Из-за плановых ремонтов на энергоблоках атомных электростанций в вечерние пиковые часы будут использовать все резервы энергосистемы, сообщает Укрэнерго.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины