Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (17.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Уничтожить американскую систему ПВО Patriot одним ударом ракеты “Кинжал” невозможно, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

– Британия и Нидерланды возглавят коалицию истребителей для Украины. Премьер-министры стран заявили, что будут оказывать содействие на всех этапах, от обучения пилотов до закупки самолетов F-16.

– Свет в Украине не будут выключать. Из-за плановых ремонтов на энергоблоках атомных электростанций в вечерние пиковые часы будут использовать все резервы энергосистемы, сообщает Укрэнерго.

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