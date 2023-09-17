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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 14:00 (17.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— ВСУ уничтожили месторасположение российской техники во временно оккупированном Токмаке.

— Этой ночью россияне выпустили по Украине 10 крылатых ракет и шесть Шахедов. Силам ПВО удалось уничтожить 12 целей.

— За прошедшие сутки в результате вражеских атак в Донецкой области один человек получил ранения.

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