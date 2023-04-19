Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (19.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Системы противовоздушной обороны Patriot из Германии уже прибыли в Украину. Это официально подтвердил министр обороны Алексей Резников.

– Польша, Венгрия, Словакия, а теперь и Болгария – остановили ввоз зерна из Украины. Однако зерно и дальше можно будет транспортировать через территорию Украины.

— Двое погибших и по меньшей мере двое раненых — это последствия очередного авиаудара россиян по жилым домам в центре Волчанска на Харьковщине.

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