Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (19.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Системы противовоздушной обороны Patriot из Германии уже прибыли в Украину. Это официально подтвердил министр обороны Алексей Резников.
– Польша, Венгрия, Словакия, а теперь и Болгария – остановили ввоз зерна из Украины. Однако зерно и дальше можно будет транспортировать через территорию Украины.
— Двое погибших и по меньшей мере двое раненых — это последствия очередного авиаудара россиян по жилым домам в центре Волчанска на Харьковщине.
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