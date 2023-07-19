Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (19.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Этой ночью украинские силы ПВО сбили над южной частью Украины 14 ракет и 23 Шахеда.

— Как сообщают в Донецкой военной администрации в течение суток враг 32 раза избивал по Угледару, десятки раз накрывал градами Богоявленко, Пречистовку и Максимовку.

– Американский режиссер, военный корреспондент Кристофер Рок Морин приехал в Украину снять документальный фильм.

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