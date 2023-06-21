Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (21.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— США выделяют Украине более миллиарда долларов финансовой помощи. Большая часть этих денег пойдет на восстановление энергосистемы страны и критически важную инфраструктуру.

— Четверо человек получили минно-взрывные травмы в результате вечерних обстрелов оккупантами поселка Преображенка Запорожской области, это трое женщин и мужчина. Всех доставили в больницу.

— Во временно оккупированной Голой Пристани на левобережье Херсонской области под завалами до сих пор остаются тела людей, жизнь которых унесла большая вода. Об этом сообщают в законной городской военной администрации.

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