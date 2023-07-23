Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (23.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Сейчас в Одесской области сохраняется высокая ракетная угроза. Враг совершил в море ротацию — вывел малый корабль и держит наготове 8 ракет.

— Британская разведка объяснила цель давления окупантов в направлении Купянска.

— На Сумщине ночью и утром зафиксировали 4 обстрела.

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