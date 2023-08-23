Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (23.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Сегодня враг сбросил две управляемые бомбы на детсад и жилые дома в Херсоне.

– Утром российские войска атаковали Шахедами приграничья Сумщины. В результате этого два человека погибли, еще четверо ранены.

— Финляндия в ближайшие дни примет 18 пакет оборонной помощи для Украины.

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