Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (24.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Запад готов годами поддерживать Украину, убежден премьер-министр Британии Риши Сунак. Об этом он заявил на оборонной конференции после саммита лидеров G7.
— О развитии украинской авиации и переходе на новые типы самолетов говорили накануне на ставке Верховного главнокомандующего. Также президенту Владимиру Зеленскому доложили о ситуации на фронте.
— Календарная революция в православном мире все же произошла. Архиерейский собор ПЦУ принял решение о переходе на новый церковный календарь, которым пользуется большинство христиан.
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