Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (25.06.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— За прошедшие сутки уничтожено еще 720 окупантов;
— Уголовное дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК Вагнера переедет в Беларусь;
— Артиллерией российская армия накрыла Торецк, ранены два мирных жителя.
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