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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (25.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— За прошедшие сутки уничтожено еще 720 окупантов;

— Уголовное дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК Вагнера переедет в Беларусь;

— Артиллерией российская армия накрыла Торецк, ранены два мирных жителя.

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