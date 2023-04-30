Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (30.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Этой ночью российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь на Днепропетровщине. Без пострадавших.
- За прошедшие сутки украинские защитники отразили 58 вражеских атак. Россияне пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — сообщают в Генштабе. Жестокая битва за Бахмут длится уже десятый месяц.
- Вчерашний пожар на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе уничтожил 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн.
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