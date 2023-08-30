Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (30.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— По словам главы Киевской ОГА Руслана Кравченко, обломки сбитых ракет и Шахедов упали в меньшей мере в 9 населенных пунктах Киевской области.

— В Закарпатье действует Центр подготовки гражданского населения к национальному сопротивлению.

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