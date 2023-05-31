Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (31.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Киеве задержали еще девять блоггеров, которые выложили в сеть кадры работы нашей ПВО во время очередной атаки на столицу.
— Россия объявила в розыск трех украинских генералов – Игоря Колесника, Александра Локоту и Андрея Грищенко.
— В Одессе языковые активистки провели инспекцию заведений обслуживания: проверили вывески, меню и персонал.
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