Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (02.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Накануне русские войска обстреляли одиннадцать областей. В результате — трое погибших и 16 раненых.

– Еще 10 украинских детей, которых россияне депортировали насильно с оккупированных территорий, удалось вернуть в Украину.

– Поля Херсонщины продолжают разминировать саперы Национальной гвардии Украины.

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