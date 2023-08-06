Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (06.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Российские военные корабли в Черном море пытаются прятаться за гражданскими судами.
— 70 воздушных целей выпустили по территории Украины российские войска прошлым вечером и этой ночью. Среди них 13 крылатых ракет Калибр, 17 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 27 ударных БПЛА Shahed-136/131.
— В саудовском городе Джидди проходит второй день консультаций советников по нацбезопасности более 40 стран мира.
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