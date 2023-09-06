Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (06.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Украинская ПВО уничтожила 23 из 33 враждебных целей этой ночью.

– Страны Евросоюза начинают совместно закупать боеприпасы для Украины.

– Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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