Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (07.06.2023)

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– Уровень воды в акватории Николаева на утро поднялся на 67 сантиметров. До критической отметки еще 40 сантиметров. Местные власти следят за ситуацией, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

— По оценкам Минсреды, из-за российского теракта на Каховской ГЭС, без питьевой воды могут остаться до одного миллиона украинцев.

— Россияне запустили очередное ИПСО: кичились, якобы, уничтожением 8 танков Leopard, которые Украина получила от западных партнеров.

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