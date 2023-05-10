Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (10.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— После полуночи российская армия ударила ракетой С-300 по Константиновке Донецкой области. Оккупанты попали в здание банка. По предварительным данным, обошлось без погибших и травмированных,- сообщили в полиции Донецкой области.
— 34-летний мужчина получил тяжелые минно-взрывные травмы в результате обстрела села Никольское, Ореховского района в Запорожье. Ночью россияне накрывали общину тяжелой артиллерией.
– В Украине стартовала программа є-Відновлення,- об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Подать заявление можно через приложение Дія.
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