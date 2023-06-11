Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (11.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС 35 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, из них семеро детей, речь идет о подконтрольной Украине территории. Такие цифры звучит Национальная полиция. 6 человек погибли, 10 ранены, в том числе полицейские и спасатели.

– Ко дню России оккупанты готовят провокации на захваченных территориях. Активисты просят жителей оккупированных территорий не выходить на массовые мероприятия 11 и 12 июня. Рашисты могут устраивать взрывы и обстреливать места скопления людей. Цель – обвинить Украину.

– Две женщины до сих пор остаются в больницах после вражеского попадания в Умани 8 июня. Тогда двумя ракетами Калибр россияне попали в гражданские объекты: цех сельскохозяйственного предприятия и автомойку. Она полностью разрушена.

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