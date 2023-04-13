Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (13.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— За последние сутки в Херсонской области в результате вражеских обстрелов погиб человек, еще двое получили ранения.

— История о минометчиках отдельной бригады ТРО Днепра. В мирной жизни они бы никогда не встретились, но с начала полномасштабного российского вторжения бок о бок защищают нашу землю.

– Черное море, как и Балтийское, должно стать морем НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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