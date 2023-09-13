Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (13.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— РФ второй раз за последние часы атаковала село Одрадо-Каменка в Херсонской области.

– Среди ночи в Севастополе прозвучала серия взрывов на территории судостроительного завода, где ремонтируют корабли Черноморского флота России.

– Российский военный бомбардировщик упал в Волгоградской области.

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