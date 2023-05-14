Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (14.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В течение суток 7 жителей Донбасса погибли, еще 16 ранены, — такие данные приводит Донецкая военная администрация.
— Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Швеции с визитом. Накануне он провел заседание с коллегами из стран Евросоюза.
— В Ирпене в Киевской области появился еще один модульный городок для людей, которые во время войны потеряли дома. Временное жилье профинансировала Финляндия.
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