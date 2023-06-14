Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (14.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Спасательная операция в Одессе завершена. Ночью от российской атаки погибли три работника состава сети супермаркетов в одном из спальных районов, еще 7 получили ранения. Всего в городе из-за удара Калибрами пострадали 13 человек.
— После начала полномасштабного вторжения из России выехали 8,5 тысячи долларовых миллионеров. Такие данные приводит британская консалтинговая компания Henley & Partners, специализирующаяся на исследованиях миграции капитала.
– Европейский центробанк призвал банки еврозоны уходить из России. Это последнее предупреждение для финучреждений, работающих на территории страны агрессора, заявил руководитель наблюдательного блока Европейского центробанка Андреа Энрия.