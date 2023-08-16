Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (16.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Россияне наступают на Купянском направлении, возле Ольшанов и Петропавловки Харьковской области.

— За минувшие сутки враг нанес 100 ударов по 26 населенным пунктам в Запорожской области.

– Российские войска продолжают обстреливать Сумщину. Жители пограничных сел этой ночью и на рассвете слышали 50 взрывов.

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