Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (17.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Одна женщина получила осколочное ранение в результате вражеских обстрелов Николаева. Около 23 часов, оккупанты ударили по городу “Калибрами”.

– На саммите Совета Европы в Исландии 43 страны одобрили соглашение о реестре убытков в результате агрессии. Он открывает путь к предстоящему международному комплексному механизму компенсации жертвам российского вторжения, об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

— Украинский певец Виктор Павлик попал в скандал. Его жена Екатерина Репьяхова выложила в соцсети видео, как они едут по Южному мосту в Киеве, закрытому для передвижения частного транспорта уже почти год, поскольку имеют спецпропуск, дающий право передвигаться по Киеву, в том числе и в комендантский час.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.