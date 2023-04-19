Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (19.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Рашисты сбросили две авиабомбы на пограничный Волчанск Харьковской области. Повреждены частные дома и рынок в центре города.
— Накануне вечером в Сумской области в результате вражеского обстрела погибла гражданская женщина. Ею оказалась жительница села Речки: она скончалась в карете скорой.
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