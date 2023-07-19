Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (19.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Вторую ночь подряд беспилотниками и ракетами россияне массированно атакуют Одесщину.
— Этой ночью российские войска использовали для атаки украинских регионов три типа крылатых ракет.
— Прошлой ночью и поздно вечером россияне минимум трижды обстреляли город Купянск, на Харьковщине.
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