Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (19.07.2023)

Помощь для малообеспеченных семей: кто может претендовать и как получить

На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”

Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света

Появилось видео взрыва на Крымском мосту

В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые