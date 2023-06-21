Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (21.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Ровенские добровольцы отправились в Херсонскую область отстраивать инфраструктуру, разрушенную в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Две первые ремонтные бригады мужчин отправились туда сегодня утром.

— С начала суток уровень воды в Херсоне снизился на сантиметр. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. То есть уровень почти нормализовался.

— Олаф Шольц призвал премьер-министра Китая давить на Москву, чтобы прекратить войну в Украине.

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