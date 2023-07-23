Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (23.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– За минувшие сутки от российских обстрелов погибли 10 гражданских украинцев.
– После очередной атаки россиян жители Одессы массово собираются у мест разрушений.
– Российские войска сосредотачивают свои усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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