Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (24.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Разрушен дом культуры, повреждена школа и почти три сотни домов. Село Дачное – одно из самых пострадавших в Одесском районе.
— Запад готов годами поддерживать Украину – убежден премьер-министр Британии Риши Сунак.
— На Закарпатье волонтеры изготавливают макеты противотанковых ракетных комплексов “Стугна-П”.
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