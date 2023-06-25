Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (25.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Новый модульный городок для переселенцев открыли на Закарпатье;

— На правобережье Херсонщины после подрыва россиянами Каховской ГЭС остаются подтопленными 2 населенных пункта, на оккупированном левом берегу – 17;

– Украинская армия пополнится немецкими зенитно-самоходными установками.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.