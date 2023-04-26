Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (26.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Двух работниц Купянского краеведческого музея Харьковской области накануне убили россияне. Утром оккупанты обстреляли город ракетами С-300.

— Украинские воины атакуют окупантов возле Марьинки и Авдеевки с помощью современных самоходных артустановок. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск “Таврия” Александр Тарнавский.

— СБУ разоблачила двух жительниц Херсонщины, которые добровольно занимали должности в учреждениях, созданных оккупантами во время оккупации юга. Чтобы избежать правосудия, коллаборантки успели бежать в Киев и Одессу. Впрочем, их это не спасло.

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