Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (26.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Харьковской области разоблачили предательницу-полицейскую. Областная прокуратура заочно уведомила ее о подозрении.

– Из-за блокирования Черноморских портов и невозможности транспортировки зерна морским путем, Львовский завод «Карпаты» начал серийное производство контейнеров для перевозки сыпучих материалов на платформах на европейские рынки.

– Молдова высылает почти полсотни российских дипломатов.

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