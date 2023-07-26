Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (26.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Харьковской области разоблачили предательницу-полицейскую. Областная прокуратура заочно уведомила ее о подозрении.
– Из-за блокирования Черноморских портов и невозможности транспортировки зерна морским путем, Львовский завод «Карпаты» начал серийное производство контейнеров для перевозки сыпучих материалов на платформах на европейские рынки.
– Молдова высылает почти полсотни российских дипломатов.
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