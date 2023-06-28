Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (28.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Украинская контрразведка выяснила, что вчера мужчина получил от россиян указание выяснить, работает ли кафе и есть ли там посетители. Уже к вечеру в кафе прилетела российская ракета.

— Этой ночью российская армия атаковала ударными дронами Черкащину. Как сообщил руководитель местной областной военной администрации, защитники украинского неба уничтожили две вражеские цели.

– Трех мирных жителей убили сегодня россияне на Харьковщине. Около полудня оккупанты нанесли удар по Волчанской общине Чугуевского района.

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