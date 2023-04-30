Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (30.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Россияне обстреляли центр Авдеевки, попали в многоквартирные дома. Информации о пострадавших пока нет, сообщил начальник городской военной администрации.
- Германия передала Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T. Сообщение об этом уже обнародовано на сайте Федерального правительства страны.
- В Харькове мужчины производят перископы для фронта из канализационных труб – за год работы сэкономили военным сотни тысяч гривен, ведь не берут плату за свою работу.
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