Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (30.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Утром российские оккупанты обстреляли Белозерскую общину на Херсонщине.
– В Мариуполе украинские партизаны уничтожили несколько единиц техники и оборудования россиян.
– Прилетов дронов по Москве и российской глубинке будет больше. Так прокомментировал ночную атаку на российскую столицу и пригород спикер Воздушных сил ВСУ — Юрий Игнат.
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