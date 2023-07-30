Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (30.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Утром российские оккупанты обстреляли Белозерскую общину на Херсонщине.

– В Мариуполе украинские партизаны уничтожили несколько единиц техники и оборудования россиян.

– Прилетов дронов по Москве и российской глубинке будет больше. Так прокомментировал ночную атаку на российскую столицу и пригород спикер Воздушных сил ВСУ — Юрий Игнат.

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