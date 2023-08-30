Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (30.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних Новин смотрите:

— В результате российской атаки на Киев этой ночью два человека погибли, еще трое получили ранения.

— ВСУ имели успехи в направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербово Мелитопольского направления.

— Украина уже зафиксировала более 101 тысячи военных преступлений, совершенных Россией.

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