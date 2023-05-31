Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Агрессором в войне является Россия: в США отреагировали на события в Белгородской области
Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (31.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Херсонской области во время обстрела пострадал трехлетний ребенок.

— Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области россияне похитили местную журналистку Ирину Левченко вместе с ее мужем Александром.

— Во Львове продолжается борьба за землю возле Оперного театра под рынком Добробут.

Факты ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (31.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (31.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (31.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (31.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (31.05.2023)
Больше видео
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (31.05.2023)
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (31.05.2023)
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь