Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (31.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Херсонской области во время обстрела пострадал трехлетний ребенок.
— Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области россияне похитили местную журналистку Ирину Левченко вместе с ее мужем Александром.
— Во Львове продолжается борьба за землю возле Оперного театра под рынком Добробут.
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