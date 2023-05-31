Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (31.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Херсонской области во время обстрела пострадал трехлетний ребенок.

— Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области россияне похитили местную журналистку Ирину Левченко вместе с ее мужем Александром.

— Во Львове продолжается борьба за землю возле Оперного театра под рынком Добробут.

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