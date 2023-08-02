Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (02.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Высокая, но не абсолютная – таковой назвали результативность работы ПВО во время ночного российского удара по Одесщине.

– Ночная атака россиян на порт Измаила привела к скачку цен на продовольствие в мире.

– Путин и турецкий президент Реджеп Эрдоган договорились о визите российского диктатора в Турцию.

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