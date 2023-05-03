Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (03.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Днем российские оккупанты из реактивной артиллерии обстреляли село Степановку. Прямо во время ремонтных работ там погибли три работника облэнерго.
– В больнице Умани остаются двое раненых во время ракетного удара по девятиэтажке на рассвете 28 апреля. Еще одного ребенка перевезли в столичную больницу.
– В Финляндии завершилась совместная пресс-конференция президентов Украины и Финляндии.
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