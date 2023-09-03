Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (03.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Украинские военные прорвали первую линию обороны россиян на Запорожье.

— В августе Россия потеряла военной техники на более чем 1 млрд долларов.

— Во избежание мобилизации перед выборами РФ вербует на войну иностранцев – британская разведка.

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